Gf Vip 7 | l’imitazione di Nikita Pelizon da parte di Milena Miconi scatena le polemiche del web

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Serata di imitazioni durante il Gf Game Night condotto da Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria.si è travestita dae fra il serio e il faceto ha iniziato a imitare la modella triestina, senza dimenticarsi ovviamente del suo inconfondibile accento: Sento un’energia strana. Sento qualcosa. Qualcuno sta soffrendo. Sì qualcuno ha bisogno di me. Sento, devo andare subito! Qualcuno ha bisogno di me. Perché devo soccorrere qualcuno che sta soffrendo. Ma ci stanno le telecamere? E io vado a clippare! Adoro! Chi ha parlato? La vecchia mietitrice questa notte verrà a prendervi! Adoro la vecchia mietitrice! Che ridere! M I L E N A ?? #GFGameNight #GFVIP pic.twitter.com/93Am4VVzzw — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 2, 2023 Se la performance dell’attrice romana ha generato risate fra i ...

Al GFè tempo di giochi e, come ogni giovedì, è andato in onda in consueto GF Game Night che ha regalato 'perle' comedi Oriana Marzoli da parte di Nicole Murgia , che in realtà ha fatto ...di Nikita al GF, Milena sotto accusa: reazione dei socialdi Milena , ovviamente, era esasperata ed ha evidenziato gli up e down del percorso di Nikita , parlando ...

Gf Vip, l'imitazione di Milena Miconi intristisce Nikita Pelizon: Sara Altobello interviene ilmessaggero.it

Milena imita Nikita al GF Vip: la reazione dei social, cosa è successo dopo Blog Tivvù

Gf Vip, Donnamaria: "Nikita Pelizon mezza matta". La rivolta del web TorreSette

VIDEO | I concorrenti del Gf Vip usano il cellulare È giallo sulla ... Dire