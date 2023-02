GF Vip 7 | la cattiveria non fa ridere | Le pillole de La velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Mi ritengo una persona autoironica e ironica, le mie opinioni sono sempre fatte con ironia e come dico sempre leggerezza e ironia sono il mio stile di vita. Quello che ho visto ieri sera al GF Vip però a me non ha fatto. Sarà un limite mio per carità può essere. Ho amato l’imitazione di Tavassi e Murgia fatta a Oriana e Daniele. Era divertente e i due protagonisti oltre ad essere amici degli imitatori erano informati su tutto. Non ho apprezzato invece l’imitazione di Milena a Nikita. La Pelizon sapeva che l’avrebbero imitata, ma non sapeva, al contrario di Oriana e Daniele, cosa si sarebbe detto. Beh a me più che un’imitazione è sembrato uno sketch fatto per far del male ad una persona. Non voglio esagerare usando termini che detesto soprattutto quando si parla di una cosa frivola come un reality ma io l’ho trovata davvero di pessimo gusto. Ho visto la ...