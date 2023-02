Gf Vip 7 | in dubbio l’ingresso di Gianluca Benincasa nella Casa? L’ex di Antonella Fiordelisi tuona contro papà Stefano

Leggi su isaechia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Continuano le frecciatine a distanza fra. In attesa di scoprire se effettivamentefidanzato di Antovarcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip, l’uomo ha pubblicato un nuovo postil suo ex suocero: Uomini di spessore e dove trovarli. Papino web ma dove sei? Abbiamo bisogno della tua opinione. Antoè molto discutibile come concorrente, ma questo di uomo non ha nulla. Secondo me doveva essere l’unica volta che la figlia non doveva ascoltare quel pagliaccio del padre. Un coniglio arrapato che ha fatto sempre il cagnolino, ora si sta svegliando perché come una pecora segue il greggechi doveva essere “La donna della sua ...