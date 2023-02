Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese pronuncia una frase che indigna | “Facciamo gli sc*mi e anche i m***oloidi”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Nelle ultime ore, la piattaforma Twitter è ‘invasa’ da cinguettii degli utenti che chiedono a gran voce la squalifica di. Cosa ha fatto di così imperdonabile l’ex di Belen Rodriguez? Beh, conformandosi a quello che è il sentiment, come direbbe Alfonso Signorini, dei concorrenti della settima edizione del Gf Vip, hato una parola imperdonabile. Del resto, non è il primo ‘vippone‘ a cadere clamorosamente in esternazioni piuttosto inaccettabili da condividere in mondovisione. Specie quando, la parola in questione va a toccare la sensibilità di una fetta di pubblico, che del programma ne favorisce il successo e, conseguentemente, la messa in onda. Ciò non ha tuttavia impeditonelre la parola ““. Lo ha fatto per definire il ...