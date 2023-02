Germania | annuncio a sorpresa sull’ex Nazionale | “Si ritira”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dalla Turchia arriva una notizia riguardante il futuro di Mesut Ozil. Il centrocampista tedesco milita nel Basaksehir da appena una stagione. Fin qui, i risultati non sono stati quelli auspicabili all’inizio della sua nuova avventura. Campione del mondo con la suanel 2014, è stato utilizzato di rado in questa prima metà di stagione soprattutto a causa dei suoi numerosi problemi fisici. Ozil Basaksehir ritiro Ozil si: attesa l’ufficialità Secondo alcuni media locali, Ozil avrebbe risolto il suo contratto con i turchi dopo aver deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Non era presente durante la sessione di allenamento odierna e avrebbe già annunciato allo staff e ai compagni quelle che sono le sue intenzioni. Se così fosse, l’ex Arsenal avrebbe disputato ieri la sua ultima partita della carriera persa per 1-0 ...