GdS – ‘Ho detto no alla Juve per la Serie B tedesca’ | la rivelazione dell’attaccante | Mercato

Filip Stojilkovic, attaccante svizzero 23enne, è passato dal Sion al Darmstadt in questa sessione di calcioinvernale. Eppure, almeno a quanto dice lui, è stato molto vicino al trasferirsi. In conferenza stampa infatti ha rivelato di aver preferito il club dellaB tedesca ai bianconeri. 'Sì mi hanno fatto la corte ma ho scelto di venire qui per giocare con continuità e sentirmi protagonista di un progetto. Con lac'era qualcosa ma basta con i prestiti. Sarebbe stato un premio per me, mamia età è importante avere una società che ti sostiene e non di essere costantemente ceduto ad altri ...