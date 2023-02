Gas | Sigismondi FdI | “Grazie a governo indipendenza e riduzione costo bollette”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 3 febbraio 2023) ROMA – “Di fronte ai fatti, non c’è dibattito che tenga: i dati Arera appena pubblicati sulladeldel gas certificano la bontà dell’azione intrapresa dalMeloni in appena cento giorni. L’introduzione di un tetto al prezzo del gas, il disaccoppiamento energetico disposto in manovra, la sistematicità degli stoccaggi, la diversificazione degli approvvigionamenti: il combinato di queste misure allevia gli effetti della crisi energetica e allontana anche per il prossimo anno il rischio razionamento. Avanti su questa strada per il bene della Nazione”. E’ quanto dichiara il senatore Etelwardo(foto), capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Ambiente ed Energia di Palazzo Madama. L'articolo L'Opinionista.