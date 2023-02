Gas | Meloni “Il calo della bolletta risultato delle misure del Governo”

10.50:calo bollettemerito governo "Il calo del 34,2% della bolletta delsul mercato tutelato per i consumi di gennaio è un'ottima notizia e un passo avanti importante che mette al riparo ...Le bollette deldi gennaio registrano un calo del 34,2%. Un segnale che la premier Giorgiacataloga come "ottima notizia" durante il consiglio dei ministri di ieri. A beneficiare della diminuzione dei ...

Cos'è il Piano Mattei di cui parla tanto Giorgia Meloni Today.it

Meloni, calo bolletta gas grazie a concrete misure del governo - Politica Agenzia ANSA

Meloni:calo bollette gas merito governo RaiNews

Caro energia, Meloni: “La battaglia sta dando risultati, scende il prezzo del gas, taglio dalle prossime boll… La Stampa

Prezzo del gas in calo. Meloni: merito del governo - ItaliaOggi.it Italia Oggi

ROMA (ITALPRESS) – “Il calo del 34,2% della bolletta del gas sul mercato tutelato per i consumi di gennaio ... Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.Occorrono evidentemente alcuni chiarimenti importanti per quanto riguarda il prezzo della benzina in Italia, ora che siamo arrivati ad inizio febbraio. Al netto delle accise, i prezzi del gas in Itali ...