Gareth Bale ha debuttato nel suo primo torneo di golf – ?

(Di venerdì 3 febbraio 2023)ha fatto il suo debutto all’AT&T Pebble Beach Pro-Am,diche prevede la partecipazione anche di professionisti, a meno di un mese dal suo ritiro dal calcio, si è già buttato sul, il suo grande amore – ancora più del Real Madrid – sportivo. Ha preso parte infatti all’AT&T Pebble Beach Pro-Am, unche prevede la partecipazioni sia di professionisti che di amatori (tra gli altri anche l’ex cestita Pau Gasol o la leggenda di Hollywood Bill Murray).from the cart path ? pic.twitter.com/oM2j72iDZL— ESPN FC (@ESPNFC) February 2, 2023 Jon Rahm, numero tre al mondo nel, ha detto che: «Gli ho detto che non può essere così bravo a calcio e a ...

Cosa hanno in comune Michel Platini, Marco Van Basten, Pep Guardiola,e Gianfranco Zola Oltre a essere stati grandi calciatori e in alcuni casi avere dato vita anche a confronti diretti nella loro epoca, sono tutti grandi appassionati di golf. Uno sport che ...Poise ne è andato a svernare in America. E poche settimane fa, quando ha salutato il calcio a soli 33 anni, ha aggiornato le preferenze: 'Golf, Golf, Golf'. Non perderti le Newsletter di ...

Gareth Bale al debutto sul PGA Tour - GARE NotizieGolf

Gareth Bale tra le celebrità torneo PGA Tour - News Agenzia ANSA

Villas Boas si da' al rally e Gareth Bale al golf - ilNapolista IlNapolista

Gareth Bale, il Frankenstein sconfitto dalla sua stessa umanità Undici

Gareth Bale annuncia il ritiro, lascia il calcio a 33 anni Sky Tg24

L’ex calciatore di Tottenham e Real Madrid, Gareth Bale, ha debuttato nel PGA Tour di Golf. Il gallese ha infatti preso parte all’AT&T Pebble Beach Pro-Am, mostrando ottime abilità dopo un inizio di ...Cosa hanno in comune Michel Platini, Marco Van Basten, Pep Guardiola, Gareth Bale e Gianfranco Zola Oltre a essere stati grandi calciatori e in alcuni casi avere dato vita anche a confronti diretti n ...