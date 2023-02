Galateo troppo rigido? Finiremo per declinare gli inviti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Mi parlano deldell'invito a cena. Si legge che per ringraziare dell'invito è sempre bello presentarsi con un piccolo regalo. Il gesto è garbato, non obbligatorio e non bisogna sbagliare. Se siamo invitati ad una cena in casa di amici che vediamo spesso, non serve portare il regalo. Se l'invito a cena arriva da familiari è lo stesso. Non si deve portare il cibo. Ma, mi spiegate con comodo, se invitati a cena bisogna portare un regalo, cosa si porta? Non vorrei che con tutti questi problemi all'invito a cena rispondiamo: “Abbiamo già un impegno”.