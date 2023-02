(Di venerdì 3 febbraio 2023) Leper glicontenute nei bandi del Galsono state al centro della tappa didel tour tra i Comuni che i vertici del Gruppo di Azione Locale stanno mettendo in campo. Presenti all’incontro presso l’aula consiliare del Municipio che si affaccia sulla costiera amalfitana moltissimi cittadini, tecnici ed operatori. A fare gli onori di casa il sindaco diGiovanni Milo. “Grazie innanzitutto ai vertici del Gal – ha detto Milo – per essere stati qui e per le misure messe in campo. Il dissesto idrogeologico è un problema molto grave per il nostro territorio.è bellissima e famosa in tutto il mondo, ma il suo territorio è fragile. Le misure del Gal, in quest’ottica, danno sostegno ai ...

...per 14 anni mentre assisteva alla morte di ogni cosa a lei cara prima di arrivare sulla". ...non avere ancora deciso come riportare Wonder Woman su grande o piccolo schermo e nemmeno se sarà...Sono previsti, inoltre, i saluti istituzionali del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e del presidente delMedia Valle del Tevere, Eridano Liberti. A conclusione dell'evento, la performance ...

Gal Terra protetta, a Furore opportunità per gli imprenditori agricoli ... Il Denaro

Gal Terra protetta, come preservare bellezza e imprenditoria ... Positanonews

Gal Terra Protetta, sviluppo delle costiere e dei Lattari Eroi del Gusto

Gal Terra è Vita, via ai bandi con i fondi europei Cilento Notizie

Gal Terra Protetta: pubblicati i bandi per l'erogazione di aiuti per l ... Il Vescovado Notizie

Le opportunità per gli imprenditori agricoli contenute nei bandi del Gal Terra Protetta sono state al centro della tappa di Furore del tour tra i Comuni che i vertici del Gruppo di Azione Locale ...Il GAL Hassin partecipa ad una nuova ricerca: i detriti spaziali, sempre più numerosi attorno al nostro pianeta e che rappresentano un pericolo reale. Non solo per i satelliti in funzione ma anche per ...