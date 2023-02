“Fuori la politica dalle Asl Così si rilancia la Sanità laziale”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Lavoreremo sulle pari opportunità per rendere operativa la Legge per la promozione della parità retributiva fra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile”. Abbiamo incontrato Nello Angelucci, candidato del Movimento 5 Stelle al consiglio della Regione Lazio. Sotto quali punti di vista a suo avviso il governo della Regione Lazio è stato carente? Su cosa si dovrà puntare? “C’è tanto lavoro da fare a partire dallache richiede un intervento deciso e immediato. Il nostro obiettivo è garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini attraverso il potenziamento dei presidi territoriali per alleggerire le strutture ospedaliere, in particolare i pronto soccorso che sono al collasso. Con l’ampliamento del personale specializzato potremo poi lavorare per abbattere le liste di attesa che oggi costringono i cittadini a rivolgersi alle ...