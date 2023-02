Funicolare di Montevergine | pienone di pellegrini per la Candelora

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche quest’anno ladiha fatto registrare, in occasione della, ildi. Circa 1.200 le persone che hanno raggiunto il Santuario di Mamma Schiavona utilizzando l’impianto di AIR. Dopo il calo drastico del 2021, segnato ancora dall’emergenza sanitaria, che fece registrare 578 viaggiatori, ieri nel giorno dellail boom di passeggeri. Circa il doppio le presenze rispetto al 2021, in linea con quelle registrate lo scorso anno, anche se in calo rispetto al periodo pre-Covid. Ladisi conferma mezzo di trasporto attraente per i devoti, ma anche di rilancio per il turismo religioso e di montagna. Tra gli impianti a fune più ripidi d’Europa, ...