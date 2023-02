Freccero | Zelensky a Sanremo? Serve a farci accettare la guerra

(Di venerdì 3 febbraio 2023), il massmediologo ed ex direttore Rai Carlo: “I partiti contano sempre meno e alla gente è stata tolta la cultura per opporsi a un potere che ci fa vivere nel controllo” Segui su affaritaliani.it

a Sanremo, il massmediologo ed ex direttore Rai Carlo: 'I partiti contano sempre meno e alla gente è stata tolta la cultura per opporsi a un potere che ci fa vivere nel controllo' ...L'articoloA SANREMO PER CARLO: "ASSURDO E GROTTESCO" - 1984 proviene da ByoBlu - La TV dei ...

Zelensky a Sanremo, Carlo Freccero: “C’è dell’altro. Vi spiego perché” Affaritaliani.it

ZELENSKY A SANREMO PER CARLO FRECCERO: "ASSURDO E ... ByoBlu

Freccero attacca il Pd: “Politica come marketing”. Poi accusa Zelensky: propaganda a Sanremo Il Tempo

Il contro-Sanremo di Freccero e Di Battista: «L'intervento di Zelensky ... Open

Zelensky a Sanremo, si allarga il fronte del no Agenzia ANSA

Carlo Freccero, ex direttore di Rai2, è stato intervistato da Affari Italiani ed ha tirato una serie di bordate al Pd, in procinto di ...Freccero: "Siamo nell'epoca ‘Woke’ e nella ‘Cancel Culture’ che hanno azzerato lo nostra cultura europea e italiana. Il Pd ne è stato il tramite". Intervista ...