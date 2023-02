Freccero furibondo per Zelensky a Sanremo | “Pura propaganda”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Carlo, ex direttore di Rai2, è stato intervistato da Affari Italiani ed ha tirato una serie di bordate al Pd, in procinto di scegliere il nuovo segretario nelle primarie che si terranno questo mese: “Siamo nella cultura ‘Woke' e nella ‘Cancel Culture', assorbite dal Pd, la principale forza della sinistra italiana. La sinistra ha fatto suo il sistema americano. Il Pd, che è il principale partito della sinistra, nasce come fotocopia del Partito Democratico americano. E del Partito Democratico americano non ha preso solo l'impostazione ma anche la cultura. In generale abbiamo sostituito il nostro sistema politico con un sistema in cui la sponsorizzazione è legittima perché è iscritta a bilancio. Le campagne elettorali sono sempre più espressione di lobby. E la politica diventa un grande show e si fa con il marketing. Questo modo di fare politica all'americana ...