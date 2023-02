Francia | Varane dice addio alla nazionale a soli 29 anni - Sport - Calcio - quotidiano net

Il difensore del Manchester United saluta il calcio internazionale: 'Questo è il momento giusto per ...Commenta per primo Il difensore del Manchester United,lascia la nazionale francese a soli 29 anni.

Varane si ritira dalla Francia, vuole lasciare spazio ai giovani: È il loro momento Fanpage.it

Francia, Varane dice addio alla nazionale a soli 29 anni QUOTIDIANO NAZIONALE

FRANCIA: VARANE ANNUNCIA L'ADDIO ALLA NAZIONALE - Sportmediaset Sport Mediaset

Varane, addio alla Francia: l'annuncio sui social Tuttosport

Francia, Varane dice addio alla Nazionale ItaSportPress

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...La Nazionale Francese perde ufficialmente uno dei più grandi protagonisti dell’ultima decade calcistica: Raphael Varane. L’ex difensore del Real Madrid ha annunciato l’addio ai Bleus all’età di 29 ...