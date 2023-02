Francesco Totti e Noemi Bocchi sono già in crisi? Gli indizi che fanno tremare i fan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Non passa giorno senza che non spuntino indiscrezioni sulla coppia formata da. Ultimamente si fa un gran parlare di una ipoteticatra i due.che viene puntualmente smentita e poi rilanciata da nuovi, presunti,. A parlare della brutta aria traè stata l’influencer Deianira Marzano salvo poi fare marcia indietro e rassicurare tutti sullo stato di salute della relazione della coppia. Poi, però,emersi alcuni particolari che hanno fatto dubitare i fan.avrebbe smesso di seguiresui social (informazione però che non trova riscontro nel momento in cui scriviamo, dal momento che lalo ...