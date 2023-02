Francesco Totti e Noemi Bocchi | è già crisi? Gli indizi che alimentano il gossip

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo poco più di un anno d'amore la coppia già viene data per scoppiata. Per varie ragioni. Per esempioha smesso di seguiresu Instagram. E lui non indossa più l'anello uguale a quello della compagna…

L'intricata vicenda legata alla separazione trae Ilary Blasi è tuttora irrisolta. Se da un lato la coppia ha raggiunto un importante accordo sull'affido dei figli e sulla gestione della casa che avevano in comune, dall'altro si ...Fra i vincitori del passato, ricordiamo grandi nomi come Debora Compagnoni,, Fiona May, Zinedine Zidane e Dino Zoff, Roberto Mancini, Marcell Jacobs, Federica Pellegrini, Zlatan ...

Francesco Totti, il padel da passione a business: investe in società con il re delle concessionarie auto - 24+ 24+

La grande storia giallorossa, in edicola il secondo volume su Francesco Totti ForzaRoma.info

Francesco Totti, ecco gli spettacolari colpi al torneo Footgolf negli Emirati Arabi Corriere TV

Arrivo di prospettiva in casa Napoli, Francesco Totti non può che essere orgoglioso di lui anche se non vestirà la maglia della Roma. Il Napoli ha chiuso la propria sessione di calciomercato invernale ...Ma la magia di Federico Melchiorri al 93’ al Brilli Peri richiama alla mente anche altro calcio stellare: per esempio il gol realizzato da Francesco Totti in Sampdoria-Roma 1-4 del 2006, quel sinistro ...