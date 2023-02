Francesco Facchinetti | lo sfogo per la rapina al padre Roby | Vergogna politici | incapaci di mantenere l' ordine In Italia c' è da avere paura

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il figlio della voce dei Pooh dopo lanella villa dele della madre, tenuti in ostaggio per 35 minuti dai malviventi: "Per chi si domanda come mai siamo andati a vivere in Svizzera, il motivo è questo: non voglio crescere i miei figli in un Paese in cui non possano...

A dirlo su Instagram ènel commentare quanto accaduto a suo padre Roberto e alla sua famiglia che sono stati rapinati in casa domenica a Bergamo.: 'Una ...Mr Rain, scortato dal suo manager, alla sede della Warner in Piazza della Repubblica, Lazza con tutta la sua crew in un loft in viale Monza e Rosa Chemical alla Universal in ...

Aggressione Roby Facchinetti, il figlio Francesco: "Complimenti a chi ha reso l'Italia un Paese insicuro" TGCOM

Francesco Facchinetti dopo la rapina subita dal padre Roby: "Complimenti a chi ha reso l'Italia insicura" Virgilio Notizie

Facchinetti rapinato a mano armata. Il figlio Francesco: "Ho paura di stare in Italia, vivrò in Svizzera" Today.it

Francesco Facchinetti, lo sfogo per la rapina al padre Roby: "Vergogna politici, incapaci di mantenere l'ordi… La Repubblica

Lo sfogo di Francesco Facchinetti: "Vergogna! Da destra a sinistra incapaci di garantire sicurezza" Adnkronos

Coinvolti un'utilitaria e un tir. La piccola vettura è rimasta a cartocciata. Numerosi i mezzi di soccorso intervenuti sulla carreggiata in direzione di Bolzano (foto Rosario Multari DLife) ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...