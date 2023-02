Francesco Facchinetti dopo la rapina nella villa di famiglia | “Governo incapace di garantire sicurezza”

La scorsa domenica 29 gennaio 2023 Robydei Pooh, nonché papà del noto marianese, ha subito una rapina a mano armata in casa, in provincia di Bergamo. I banditi, dopo le minacce, si sono fatti consegnare oggetti di valore poi sono fuggiti via. Rapina a mano ...si è sfogato via social dopo che suo padre, Roby, ha subito una rapina a mano armata nella sua villa a Bergamo.: la rapina Nelle scorse ore Roby ...

Aggressione Roby Facchinetti, il figlio Francesco: "Complimenti a chi ha reso l'Italia un Paese insicuro" TGCOM

Francesco Facchinetti dopo la rapina subita dal padre Roby: "Complimenti a chi ha reso l'Italia insicura" Virgilio Notizie

Francesco Facchinetti dopo la rapina subita dai familiari: "Paese insicuro" - Spettacolo Agenzia ANSA

Facchinetti rapinato a mano armata. Il figlio Francesco: "Ho paura di stare in Italia, vivrò in Svizzera" Today.it

Rapina a Roby Facchinetti, lo sfogo del figlio Francesco contro i politici: «È una vergogna, siete degli incapaci» - Il video Open

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...«Sono molto triste e amareggiato di come si è trasformato il nostro paese, qualcuno dice 'ma voi avete la villa, per quello entrano a casa vostra', ma non è una ...