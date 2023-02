(Di venerdì 3 febbraio 2023) Altro che dimissioni di Francesco Donzelli, che nell’Aula di Montecitorio ha detto ‘semplicemente’ la verità, e del sottosegretario Andrea Delmastro, che ha legittimamente informato un parlamentare della Repubblica su atti pubblici. Come il ministro Nordio ha ribadito, gettando nel panico le opposizioni che da giorni continuano a soffiare sul fuoco, Chi dovrebbe fare le valigie – dicono da Fratelli d’Italia – sono invece gli esponenti del Pd chevisitato e “coccolano”in carcere.: sidem cheincontrato i“Il Pd e il capogruppo alla Camera Debora Serracchiani continuano a chiedere, senza alcun motivo, le dimissioni del deputato Donzelli e del sottosegretario Delmastro. Ieri il ministro Nordio ha confermato come la ...

Leggi anche Perché è esploso il caso dopo le dichiarazioni di Donzelli su Cospito, le... Il capogruppo di Fdi Tommasocerca di chiudere il caso: " Donzelli ha spiegato" . Ma non è vero. Anzi,...Al capogruppodico, Donzelli deve scusarsi". La raffica di interventi dei deputati Dem si è ... Soprattutto, la sinistra non entra nel merito del fatto che, come si evince dalle, Cospito ...

Foti: "Carte non segrete su Cospito. Ora si dimettano i deputati del Pd che hanno parlato con i boss" Secolo d'Italia

"Abbiamo le carte in regola per essere protagonisti della nuova ... piacenzasera.it

La DIA all’ufficio carte d’identità del comune di Alcamo. Indagini su Messina Denaro Alpauno

Hyundai Grandeur 2023: la nuova lussuosa ammiraglia scopre le carte [FOTO] Motorionline

Identità digitale, meglio la carta d'identità elettronica o la carta ... Agenda Digitale

Il deputato di Fratelli d’Italia attacca l’anarchico che sta facendo lo sciopero della fame e i parlamentari del Pd che si sono recati in carcere a fargli visita ...Serafino Foti ci ha parlato del trionfo Ducati in Superbike con Alvaro Bautista, della nuova Panigale V4 R, di Rinaldi e del limite di peso.