Foschi | «Zaniolo? Un giovane di prospettiva che molto probabilmente non diventerà mai nessuno»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Rino, dirigente, ha parlato del caso Nicolò. Ecco le sue dichiarazione in merito all’attaccante della Roma Rino, dirigente, ha parlato del caso Nicolò. PAROLE – «Dipende anche dal procuratore e dalla famiglia. E’ uncon prospettive importanti, la gestione non è stata ottimale dalla famiglia in poi. In un caso del genere il procuratore deve anche essere capace di mettere da parte la famiglia. Ha sbagliato e la Roma ha fatto quello che doveva fare. Forse 10-15 anni fa certe cose non succedevano, serviva forza nel gestire questa situazione da parte del giocatore. Mourinho lo scorso anno consigliò adi andare all’estero. Il ragazzo è consigliato in un modo stranissimo anche dai famigliari, è undi ...