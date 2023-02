“Fosca Innocenti” | Giovanni Scifoni spiazza tutti | “Inizia il decadimento”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Personaggi tv. A poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata della seconda stagione della fiction di Canale 5 “ha rilasciato un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”. Ha sempre interpretato la parte di un buono, nella serie con Vanessa Incontrada veste i panni invece di un mascalzone: «Eh sì, comincio anche io a invecchiare! Sono spuntate le prime rughe per cui la mia faccia da bamboccione innocuo comincia a rovinarsi:ilfisico (ride). Così il cattivo mi riesce meglio». Leggi anche l’articolo —> Carlo Verdone e l’aneddoto del ricovero in ospedale: “Eravamo a Teheran” Ma cosa vuole da? «Lapo è un fuoco di gioventù che dà fastidio. Lavora e scolpisce il ferro, e come ...