Fosca Innocenti 2 | anticipazioni dell’ultima puntata | stasera su Canale 5

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Anche per2 è giunto il tempo di salutare il suo pubblico.su5 in prima serata, infatti, andrà in onda il finale di stagione. La vicequestore di Arezzo, interpretata da Vanessa Incontrada, dà appuntamento dunque alla prossima stagione (che dovrebbe essere anche l’ultima) ma non prima di aver risolto un nuovo omicidio. Nellee Cosimo, più uniti che mai, affrontano una sfida che ormai sembra persa: Lapo ha infatti trovato un acquirente per il casale. Nel frattempo,indaga sulla morte di un talentuoso esperto di profumi, ucciso durante un importante concorso. L’autopsia rivela la vera causa del decesso, grazie anche all’infallibile olfatto di ...

Stasera venerdì 3 febbraio 2023 - appuntamento con l'ultima puntata di Fosca Innocenti 2, la Fiction con Vanessa Incontrada nei panni di un vicequestore, in onda alle 21.45 su Canale5.

In un antico deposito di profumi, i poliziotti trovano il corpo di un giovane talentuoso da attirare le invidie di molti, in un mix di relazioni tossiche che rende ancora più complesse le indagini. Ma ...Fosca Innocenti 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata in onda stasera - venerdì 3 febbraio 2023, alle ore 21,40 ...