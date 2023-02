‘Forspoken’ | il viaggio tutto al femminile dell’eroina Frey

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo una lunga attesa, Forspoken è finalmente uscito il 24 gennaio 2023. Il videogioco action RPG pubblicato da Square Enix e sviluppato da Luminous Production si porta dietro un massiccio apparato grafico, che lo rende fruibile solo su PC e PS5: un’esclusiva dunque (che durerà due anni) che ha reso ancora più elevate le aspettative dei videogiocatori. Non è un caso che sul gameplay siano già state scritte intere pagine, tra elogi della modalità di combattimento fantasy e qualche critica alle funzionalità dell’open world. A colpire, tuttavia, è a mio parere l’elemento narrativo del videogioco, che pone al centro dell’avventura di Forspoken una giovane donna. E non una donna qualunque. Da un punto di vista puramente generale, in questo senso Forspoken rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’evoluzione videoludica della riscoperta delle eroine. Rimanendo esclusivamente sulle ...

