Formula 1 | dal 2026 torna in pista Ford

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Oltre 20 anni: da tanto dura l’assenza delladai circuiti di gara della1. Dal, però, l’Ovale Blu tornerà in. “La notizia è ottima per lo sport e siamo entusiasti di vederla insieme agli altri marchi già presenti in1”, ha commentato Stefano Domenicali, ad del celebre campionato: “è un marchio globale con un incredibile storia nelle corse e nel mondo automobilistico e il nostro impegno per essere ‘Net Zero Carbon’ entro il 2030 e introdurre carburanti sostenibili nelle auto di F1 dalè un motivo importante alla base della loro decisione di entrare in F1: non vediamo l’ora che il logocorra sui circuiti più iconici della F1?. Domenicali fa riferimento ai nuovi regolamenti della F1, che ...