Formazioni ufficiali Modena-Cagliari | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ledi, match valido per la 23esima giornata della. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta contro la Ternana, mentre i sardi arrivano dalla vittoria contro la Spal. Appuntamento alle ore 20.30. Di seguito le scelte dei due tecnici.: in attesa: in attesa SportFace.