Ford torna in Formula 1 dal 2026 dopo oltre 20 anni - Sport - Formula1 - quotidiano.net

L'azienda americana ha scelto di rientrare nel Circus in qualità di fornitore di tecnologia legata alle power ...is back. Mancava solo l'ufficialità, eccola celebrata a New York: la casa automobilistica americanadopo oltre due decenni in Formula 1 e lo fa sulle ali della Red Bull (e della cliente ...

F1, Ford torna in Formula 1 nel 2026, dopo più di 20 anni: è ufficiale La Gazzetta dello Sport

Ford torna in F1: dal 2026 sarà partner motoristico di Red Bull Motorsport.com - IT

Clamoroso in Formula 1: torna la Ford e lo farà con Red Bull! Tuttosport

Ford torna in Formula 1 dal 2026, partnership con Red Bull - Attualità Agenzia ANSA

Ford torna in F1 come fornitore di tecnologia legata alle power unit FormulaPassion.it

Dopo la fuga di notizie di ieri pomeriggio, era diventato l'ennesimo segreto di Pulcinella della Formula 1. Ma ora è arrivata l'ufficialità. Red Bull e Ford uniranno le forze a partire dalla… Leggi ...L'annuncio era nell'aria, Ford tornerà in Formula 1 dopo più di 20 anni di assenza. La casa dell'ovale blu ha ufficializzato che a partire dal 2026 tornerà all'interno del Circus iridato in cui è stat ...