Ford torna in Formula 1 dal 2026 | accordo con la Red Bull

(Di venerdì 3 febbraio 2023)tornerà ufficialmente in1 a partire dal: la casa statunitense ha firmato un contratto con RedPowertrain per collaborare allo sviluppo delle nuove Power Unit ibribe, monoposto di Rede Alphatauri fino ad almeno il 2030. “si affianca ai campioni del mondo della Red– ha affermato il presidente esecutivo Bill– perre ai vertici di questo sport, portando la sua lunga tradizione di innovazione, sostenibilità ed elettrificazione in uno dei posti di maggiore visibilità al mondo”.e RedPowertrain lavoreranno alle Power United che, nel, dovranno rispondere al nuovo regolamento: esse dovranno avere un motore elettrico da 350 kW ...

Le monoposto powered by, quindi, si sono guadagnate fra i cordoli ben 10 Mondiali costruttori e 13 piloti. Il ritorno in Formula 1 "è l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo nell'avventura ...L'azienda americana ha scelto di rientrare nel Circus in qualità di fornitore di tecnologia legata alle power ...

La casa dell'Ovale Blu torna nella massima serie, avvantaggiata dal nuovo regolamento che entrerà in vigore nel 2026. L'accordo con Red Bull coinvolge anche AlphaTauri ...Dopo la fuga di notizie di ieri pomeriggio, era diventato l'ennesimo segreto di Pulcinella della Formula 1. Ma ora è arrivata l'ufficialità. Red Bull e Ford uniranno le forze a partire dalla… Leggi ...