Ford - Ritorno in Formula 1 dal 2026

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo un'assenza di vent'anni, latorna in1: l'Ovale blu ha annunciato ilnella categoria a partire dal, quando il Circus sarà ancor più permeato dalla ricerca sui carburanti sintetici e dall'elettrificazione. Lunga storia di successi. Il marchio dell'Ovale Blu è il terzo produttore di motori con più vittorie in F.1: ha equipaggiato team come Lotus, McLaren, Williams, Jordan, Benetton e Jaguar, portando a casa qualcosa come 10 Mondiali costruttori e 13 piloti, ritirandosi poi dalla1 al termine della stagione 2004. Per Bill, presidente esecutivo, la decisione "è l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo nell'avventura dinel motorsport, iniziata quando il mio bisnonno vinse una gara che contribuì a lanciare la nostra ...