Ford rientra in Formula 1 | fornirà i motori alla Red Bull dal 2026

(Di venerdì 3 febbraio 2023) ROMA -è pronta are in1 per fornire il proprio motore a Rede AlphaTauri . La storica azienda statunitense ha ufficializzato l'accordo con la scuderia di Milton Keynes per ...

"Il ritorno diin Formula 1 rappresenta la direzione intrapresa dall'azienda per la realizzazione di veicoli sempre più elettrici, dotati di software e moderni - ha detto Jim Farley , direttore ...Questa azionenel piano+ e dimostra l'impegno dell'azienda americana a guidare la transizione verso i veicoli elettrici, offrendo valore ai propri clienti e consolidando la posizione ...

Ford rientra in F1 come motorista della Red Bull a partire dal 2026 Il Messaggero - Motori

Ford Mustang Mach-E, Dearborn risponde alla Tesla: tagli al listino statunitense - Quattroruote.it Quattroruote

Ford come Tesla: tagliato il prezzo della Mustang Mach-E Auto.it

Ford Mustang Mach-E: il brand aumenta la produzione del SUV elettrico Motorionline

Ford Bronco 2023: tutti i dettagli MotoriSuMotori

ROMA - Ford è pronta a rientrare in Formula 1 per fornire il proprio motore a Red Bull e AlphaTauri. La storica azienda statunitense ha ufficializzato l'accordo con la scuderia di Milton Keynes per ...Sarà una partnership tecnica e strategica tra Ford e Red Bull Powertrains a riportare in Formula 1, dopo vent’anni di assenza, la casa dell’Ovale Blu. La casa ...