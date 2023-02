Ford in Formula 1 con Red Bull Powertrains nel 2026

Dopo più di due decenni, tornain1 . L'iconica Casa automobilistica americana e Red Bull Powertrains hanno stretto una partnership tecnica strategica e di lungo periodo, per lo sviluppo della prossima generazione del ...Dopo aver confermato il ritorno in1 a partire dal 2026 , laha confermato che lo farà al fianco di Red Bull Racing. È di fatto questo il punto forte dell'evento americano, organizzato ...

La presentazione di New York è stata l'occasione per annunciare la partnership tra la squadra campione del mondo ed il marchio statunitense, che di fatto andrà a marchiare le power unit che realizzerà ...Svelato il gioco delle tre carte di Red Bull, che dopo la firma e la disdetta con Porsche come motorista, la conferma di Honda come partner tecnico e l'arrivo di Ford come fornitore dal 2026, la FIA ...