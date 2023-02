Fondi scomparsi e molestie sessuali | bufera sulla fondazione di Sean Penn

(Di venerdì 3 febbraio 2023), sprechi, malagestione. Così dipendenti ed ex collaboratori inchiodano Core, (Community Organized Relief Effort), l'ente benefico fondato dall'attore

... dice: 'Io seguo le indicazioni del ministero delle Politiche sociali, non quelle di Caruso' (Francesco Caruso, l'ex leader dei No - global che con Soumahoro ha condotto la raccolta'Cibo e ...... i due artistinegli ultimi giorni e che, nel corso della presentazione, sono stati ... Da 17 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato...

Fondi scomparsi e molestie sessuali: bufera sulla fondazione di ... ilGiornale.it

Fondi spariti, Gualano si difende "Non ho niente da nascondere" il Resto del Carlino

Geologi scomparsi e senza fondi: l'Italia frana e non sa perché I Calabresi

Bolt truffato per milioni di dollari: spariti i soldi sul suo fondo giamaicano La Gazzetta dello Sport

Vito Pugliese, malore all'uscita dello stadio: morto a 46 anni. Raccolta fondi per aiutare la famiglia ilmattino.it

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...