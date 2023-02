FNP CISL | prosegue la trattativa sulla rivalutazione delle pensioni

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Riparte, con febbraio, il notiziario di FNPBergamo. In questo primo numero del 2023, l’editoriale del segretario generale, Giacomo Meloni, vertein corso con il governo e gli atti riguardanti le “difficoltà” dell’esecutivo di realizzare una piena e giustadegli assegnistici. La perequazionee i suoi meccanismi sono poi l’oggetto dell’intervento dell’INAS, mentre da CAF di Bergamo arrivano indicazioni su come ottenere i bonus relativi al caro energia. Infine, una riflessione sullo stato dell’arte nel casoCase di Comunità, a seguito di una serie di incontro che FNP, insieme a, ha organizzato negli ultimi tempi in diverse zone della provincia.