Fisco | procedura agevolata per chiusura controversie pendenti | ecco come fare

Leggi su fmag

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Per i contribuenti che hanno all’attivocon l’Agenzia delle Entrate è arrivata una buona notizia: l’Ente ha messo a disposizione il modello e le istruzioni per i cittadini che intendono chiudere i carichiaperti con il, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dà attuazione a una delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, commi da 186 a 202, L. n. 197/2022), che consente di definire in manieralein tema tributario in cui è parte l’Agenzia. L’Ente spiega che la domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni ...