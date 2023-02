Fischi a De Sciglio | risponde l’agente | «Persona corretta | il tempo farà vedere»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 febbraio 2023)a Dedel terzino della Juventusai tifosi bianconeri e non solo: il suo messaggio Iche alcuni tifosi della Juventus, presenti ieri sera all’Allianz Stadium, hanno riservato all’ingresso in campo di Mattia De, non sono piaciuti al procuratore Giovanni Branchini. Il procuratore del terzino ha quindi duramente replicato in una storia sul proprio profilo Instagram con questo messaggio: «E’ unamoltoe illo dimostrerà anche ai più disinformati». L'articolo proviene da Calcio News 24.