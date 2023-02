Firenze | carcasse di animali appese a un balcone Scatta la denuncia

(Di venerdì 3 febbraio 2023)diridotte a pezzi ea essiccare a un. Are la macabra scena, ben visibile in via Ferrarin, nella zona di Peretola a, è stato un residente, che l’ha immortalata in foto e video, postandoli su Facebook. Così, le immagini sono diventate virali e del caso si è occupato anche il segretario nazionale del partito Rivoluzione Ecologistasta, Gabriella Caramanica. La suasocial è giunta fino al segretario nazionale del partito Rivoluzione Ecologistasta, Gabriella Caramanica, che in un post ha voluto rendere ancor più nota la vicenda. “Reputiamo assolutamente fuori luogo e inquietante quanto accaduto nel territorio cittadino di– si legge nel post ...

Un cittadino diha assistito a una scena macabra e assurda tanto da spingerlo a immortalarla sui social network. In via Ferrarin, nella zona di Peretola, l'uomo ha notato delledi animali ridotte a ...Accade in una via di Peretola per sottoporle a essicazione. E un'associazione ecologista presenta un esposto ai ...

Firenze, Rea: “Carcasse animali in balcone fatto inquietante. Fatto ... Punto a Capo Onlus

Lupi e ungulati: in Mugello nuovi avvistamenti FirenzeToday

Cani avvelenati a Firenze, esami trovano stricnina in uno degli animali morti Controradio

Allarme lupi vicino alle case. Ma sono cani LA NAZIONE

Ferrone, cane sbranato: è il secondo nelle ultime settimane nella ... Il Gazzettino del Chianti e delle Colline Fiorentine

Un cittadino di Firenze ha assistito a una scena macabra e assurda tanto da spingerlo a immortalarla sui social network. In via Ferrarin, nella zona di Peretola, l'uomo ...“Reputiamo assolutamente fuori luogo e inquietante quanto accaduto lo scorso 29 gennaio nel territorio cittadino di Firenze. Precisamente in un stabile ... idea di appendere nel suo balcone alcune ...