Fiorentina | Sirigu | “Sono arrivato in un grande club | Commisso come un padre di famiglia”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Salvatore, durante la sessione di mercato invernale, ha lasciato il Napoli primo in classifica per cercare un maggior minutaggio alla. “In molti mi chiedono perché abbia lasciato il Napoli – ha affermato il portiere 36enne durante la sua presentazione ufficiale –, ma c’è stata questa opportunità, ci ho pensato su e ho deciso di accettare la proposta. Auguro il meglio al Napoli, ora penso a far bene con la maglia della, che è un”. Quali le impressioni dopo aver partecipato ad alcune sessioni di allenamento? “Ho vistointensità in allenamento durante la settimana: è molto importante questo per fare bene. Laè forte, con un allenatore giovane che ha tanto entusiasmo evoglia di lavorare. ...

