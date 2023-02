Fiorentina | Ranieri | “Carichi contro il Bologna | vogliamo vincere”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Arriviamo alla gara di domenica sicuramente moltoperché aver superato il turno di Coppa Italia col Torino ci ha reso molto felici. Adesso dobbiamo affrontare in maniera positiva la prossima gara, dobbiamo stare attenti ai rossoblù, loro sono una grande squadra, ma noi siamo pronti e abbiamo voglia di”. Lo ha detto sul canale TikTok dellail difensore viola Luca. “Ci stiamo allenando alla grande, siamo pronti per la garail, siamo felici di aver passato il turno in Coppa Italiail Torino e adesso dobbiamo proseguire il nostro cammino-ha aggiunto-. Le cose a livello personale stanno andando bene, sto lavorando molto, cerco di farmi trovare pronto, sono a disposizione del mister e della ...