Fiorello sarà a Sanremo 2023 | ecco cosa farà e sfottò al noce moscata-gate di Amici 22

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Amadeus, nel parlare dell’amico fraterno, a Porta a Porta aveva assicurato di aver prenotato una stanza d’albergo anche per lui, nel caso avesse deciso di fare un salto al Festival di. Ed alla fine ciò accadrà davvero.ci, ma a modo suo.con il suo “dopofestival”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il 3 febbraio nel corso del Tg 1 delle 20, Amadeus ha annunciato che il Dopofestival (anche se non si chiamerà così)affidato ae al suo Viva Rai2. Partirà subito dopo la fine di ......chiede a'Quando dormirai'. A quanto pare, pochissimo durante Sanremo: 'Poi saremo in onda anche di mattina con Viva Rai 2 Viva Sanremo Bis. Non dormirò, io uso noce moscata'. Come...

Fiorello sarà a Sanremo 2023 con il suo dopofestival: Viva Rai 2 in ... Fanpage.it

Sanremo 2023: Viva Rai 2 di Fiorello sarà il dopofestival su Rai1 La Gazzetta dello Sport

Fiorello: «Il mio show su Rai1 di notte, dopo le serate di Sanremo» Corriere della Sera

Viva Rai 2 sbarca su Rai Italia, la rassegna di Fiorello sarà visibile in ... Fanpage.it