Fino a che punto sostenere l’Ucraina Il dibattito che spacca Washington

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La sfida alla Russia ha ben pochi oppositori all’interno dei circoli atlantici e statunitensi. Ma sulla guerra in Ucraina, gli analisti, in particolare in Usa, iniziano a interrogarsi quantomeno su due temi: la qualità di questo sostegno e il suo arco temporale. Molti continuano ala linea “dura”: dare il maggiore aiuto possibile a InsideOver.