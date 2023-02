Laha approvato una nuova legge progressista sui diritti delle persone transgender, che rende sostanzialmente più facile per queste ...In vetta Danimarca, Nuova Zelanda e, in fondo alla classifica Somalia, Siria e il Sud ... che, dopo essere statanella scorsa Legislatura alla Camera dei Deputati, non ha ottenuto l'...

Finlandia, approvata una nuova legge sui diritti dei trans per il riconoscimento di genere - Luce Luce

Finlandia, approvata la legge sull'autodeterminazione di genere - Gay.it Gay.it

Finlandia: approvata nuova legge che accelera il cambio di sesso La Ragione

Sanna Marin Ulf Kristersson il processo di adesione alla NATO sarà ... TRT

Convincere la Turchia: i tentativi di Svezia e Finlandia Marine CuE

È stata approvata con 113 voti favorevoli e 69 contrari la legge che permetterà alle persone in Finlandia di poter cambiare il proprio sesso registrato all'anagrafe senza bisogno di sottoporsi a un ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la Turchia potrebbe accettare la Finlandia nella NATO.