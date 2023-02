Fine settimana di bel tempo | temperature fino ai 20 gradi

Pensiamo a quanti modi ci sono di viaggiare alla scoperta di un cibo. Possiamo farlo in un ristorante, in un mercato, in una pasticceria, in un forno o in tantissimi altri modi. Questodal 4 al 6 febbraio vi consigliamo un viaggio con le diversità del gusto, grazie alla 16° edizione del salone Taste che si svolgerà a Firenze alla Fortezza da Basso. All'evento firmato ...Però la formazione di coach Ettore Messina ha appena concluso unaeuropea molto bella, ... Tre i giocatori di Milano in doppia cifra apartita, con i 15 punti di Baron, i 14 di Hall e i ...

Fine settimana come a primavera, attesi anche 17 gradi QuiComo

Fine settimana tutto da gustare con la Fiera di Sant'Apollonia, Archeologia del gusto, mostre e incontri RiminiToday

Cosa fare in città: gli eventi del fine settimana del 4 e 5 febbraio NovaraToday

Weekender: gli eventi nel primo fine settimana di febbraio nel Valdarno Valdarnopost

Primo fine settimana di febbraio: le sagre da non perdere SiViaggia

Dovrebbe concludersi con qualche settimana di anticipo rispetto al solito, grazie allo stato avanzato delle colture. Le temperature insolite registrate fino alla prima metà di gennaio hanno accelerato ...In dubbio c’è anche la sua presenza al Mondiale, anche se le sue gare (gigante e slalom) si tengono nella seconda settimana. Mancherà dunque il leader della classifica di specialità e potrebbe ...