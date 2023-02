Finance | l’evoluzione tra AI conversazionale e robo advisor

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 3 febbraio 2023) In un mondo sempre più connesso, caratterizzato da dinamiche di mercato che evolvono a ritmi molto sostenuti, ma molto spesso in modo disorganico e sotto la spinta improvvisa di fattori esogeni, il successo delle attività imprenditoriali ruota sempre più attorno alla capacità delle aziende di garantire una esperienza unica, duratura e personalizzata al cliente. Il mondonon può non seguire queste logiche. L’impiego del digitale nelle relazioni clienti- ecosistemi aziendali è sempre più pervasivo. L’innovazione rende tutti costantemente e diversamente connessi, amplificando il numero di canali di contatto, con una pressione mai registrata sulle aziende per performare, in nome della trasformazione digitale, l’esperienza del cliente, personalizzandola e traendone un vantaggio competitivo. Il cliente al centro della Customer experience Il dover combinare una ...