Finale di Sanremo | Amadeus annuncia una ‘grande donna’ | ecco chi potrebbe essere l’ospite

Leggi su biccy

(Di venerdì 3 febbraio 2023)al TG 1 ha rivelato che durante ladel Festival di2023 vedremo i Depeche Mode, ma quella sera sul palco dell’Ariston ci sarà anche un’altra ospite. Il conduttore e direttore artistico della kermesse ieri sera da Bruno Vespa a Porta a Porta hato anche l’arrivo di una: “Nellaci sarà una grande donna”. “Ben vengano ospiti e show, ma per me la centralità disono le canzoni in gara. Volete un’anticipazione? Posso dire solo una cosa. Gino Paoli sarà sabato sera, poi anche i Depeche Mode, un gruppo pazzesco che torna adopo più di 30 anni. Nella serata di sabato sera ci sarà un’altra piccola sorpresa sempre alla. Ho detto ...