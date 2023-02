Fifa 23 | novità succosa | l’annuncio di EA stuzzica i fans

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ancoraper gli amanti di23, in arrivo un nuovo importante aggiornamento dopo solo una settimana dall’ultimo, ecco che succede PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un gioco in continuo sviluppo che dal suo lancio ha subito aggiornamenti continui e che promette di continuare così, parliamo ovviamente di23 che in questa sua Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.