Fiere | al via Abilmente Milano | 4 giorni di idee creative con oltre 110 espositori

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Lezioni di cucito e moda fai da te, workshop di calligrafia e di uncinetto, installazioni tessili e opere d’arte collettive e una ricca offerta di strumenti e materiali per realizzare progetti ‘Do It Yourself’., la grande festa creativa di Italian Exhibition Group, apre il calendario degli appuntamenti del 2023 ae torna al Superstudio Maxi, in zona Famagosta, da giovedì 9 a domenica 12 febbraio, in attesa delle edizioni che porteranno il Salone dellea Vicenza, Torino e Roma nel corso dell’anno. Quattrodi laboratori, tecniche e corsi pratici per scoprire le ispirazionidi primavera e le prime proposte dell’anno di110. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del fatto a mano, che ...