(Di venerdì 3 febbraio 2023) TORINO -apre il 2023 in testa alvetture 100%con una quota didel 16,6%, in crescita di 1,6 punti percentuali rispetto a gennaio 2022. Nuova 500 si ...

TORINO -apre il 2023 in testa al mercato delle autovetture 100% elettriche con una quota di mercato del ... Stellantis, con il 30% di quota,la sua leadership anche in questo primo mese ...500X: come sarà l'erede. Ancora nessuna, ma il design sarà senza dubbio inedito. Molto probabilmente la nuova vetturasarà realizzata sulla stessa base della Jeep Avenger, la nuova ...

Il brand FIAT si conferma leader del mercato delle auto elettriche in ... Stellantis

Fiat si conferma leader del mercato delle auto elettriche in Italia Motorionline

Stellantis: brand Fiat ha quota 16,6% mercato auto elettriche Italia ... Borsa Italiana

Brasile: Fiat si conferma prima azienda automobilistica 9 colonne

BRASILE: FIAT SI CONFERMA PRIMA AZIENDA ... 9 colonne

1 minuto per la lettura TORINO (ITALPRESS) – Fiat apre il 2023 in testa al mercato delle autovetture 100% elettriche con una quota di mercato del 16,6%, in crescita di 1,6 punti percentuali rispetto a ...Grandi novità per il 2023, Fiat dice addio alla Fiat 500X e si prepara per lanciare sul mercato una degna erede: che cosa sappiamo sulla nuova auto ...