Fiat si conferma leader del mercato delle auto elettriche in Italia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) TORINO (ITALPRESS) –apre il 2023 in testa alvetture 100%con una quota didel 16,6%, in crescita di 1,6 punti percentuali rispetto a gennaio 2022.Nuova 500 si riil modello 100% elettrico più venduto ina gennaio, con una quota del 16,3%. Peugeot con la e-208, mantiene laship del segmento B berlina con oltre il 50% di quota e il Peugeot e-2008, ènel segmento dei SUV compatti. Neldei veicoli a basse emissioni (100% elettrici e ibridi plug-in), Stellantis, con il 30% di quota,la suaship anche in questo primo mese dell’anno. Il brand Jeep® ènel ...

TORINO -apre il 2023 in testa al mercato delle autovetture 100% elettriche con una quota di mercato del ... Stellantis, con il 30% di quota,la sua leadership anche in questo primo mese ...Come detto, il mercato di queste vetture resta in crescita, comeanche il numero di nuove ... però, chi domina sul mercato italiano delle auto elettriche Sul podio ci sono, Tesla e ...

Il brand FIAT si conferma leader del mercato delle auto elettriche in ... Stellantis

Brasile: Fiat si conferma prima azienda automobilistica 9 colonne

BRASILE: FIAT SI CONFERMA PRIMA AZIENDA ... 9 colonne

Auto: +18,96% a 128.301 immatricolazioni gennaio -2- Borsa Italiana

Stellantis si conferma leader di mercato in Sud America. Fiat Strada veicolo più venduto del Brasile, Jeep gui Il Messaggero - Motori

TORINO (ITALPRESS) - Fiat apre il 2023 in testa al mercato delle autovetture 100% elettriche con una quota di mercato del 16,6%, in crescita di 1,6 punti p ...TORINO (ITALPRESS) - Fiat apre il 2023 in testa al mercato delle autovetture 100% elettriche con una quota di mercato del 16,6%, in crescita di 1,6 punti percentuali rispetto a gennaio 2022.Nuova 500 ...