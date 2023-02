Ferrari | premio record per i dipendenti | fino a 13 500 euro

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Numeriper lanel 2022: la casa di Maranello ha chiuso il bilancio con un utile netto di 939 milioni di, in crescita del 13% sul 2021. Le consegne totali sono state di 13.221 vetture (+18,5%), mentre i ricavi netti ammontano a 5 miliardi di(+19,3%). L’amministratore delegato, Benedetto Vigna, annuncia un 2023 ancora più forte ed elargisce ai suoi 5milaundi competitivitàa 13.500, in aumento del 12,5% rispetto all’anno scorso, quando era stato di 12 mila, aiilpiù alto della storia Quest’anno idellariceveranno undi ...

